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بلينكن يدعو إلى سلام مستدام بعد الحرب على غزة

12/10/2023 10:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "سي إن إن" عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قوله إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة يجب أن يعقبها سلام راسخ ومستدام، وفق تعبيره.


وأضاف بلينكن أن "السلام المستدام يجب أن يؤدي إلى دولة فلسطينية".


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