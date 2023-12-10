بلينكن يدعو إلى سلام مستدام بعد الحرب على غزة

بلينكن يدعو إلى سلام مستدام بعد الحرب على غزة
التاريخ
12/10/2023 10:11:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "سي إن إن" عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قوله إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة يجب أن يعقبها سلام راسخ ومستدام، وفق تعبيره.
وأضاف بلينكن أن "السلام المستدام يجب أن يؤدي إلى دولة فلسطينية".
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