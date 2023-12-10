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هيئة تنظيم الطيران المدني توقع 5 اتفاقيات خدمات جوية

12/10/2023 10:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع وفد هيئة تنظيم الطيران المدني، برئاسة الكابتن هيثم مستو، المشارك في مؤتمر الايكاو، للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية "ICAN 2023" الذي عقد في الرياض، 5 اتفاقيات خدمات جوية.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، تسمح الاتفاقيات لمؤسسات النقل الجوي المعنية بتشغيل أي عدد من الرحلات الجوية المنتظمة للمسافرين والشحن الجوي دون أي قيود على السعة، إذ اتفقت الأطراف الموقعة، على مباشرة الإجراءات الوطنية لدى كل طرف لتوقيع الاتفاقيات الثنائية وإدخالها حيز التنفيذ.

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