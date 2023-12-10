مركز زها الثقافي في الطفيلة ينظم حملة تطوعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم مركز زها الثقافي في محافظة الطفيلة، اليوم الأحد، بالتعاون مع لجنة زكاة وصدقات المحافظة، حملة تطوعية لتوزيع طرود خيرية غذائية، تستهدف مجموعة من الأسر المعوزة.
وجرى توزيع الطرود الغذائية على هامش فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، الذي أقيم في المركز، واشتمل على أنشطة وفعاليات بمشاركة جمعية سيدات الطفيلة الخيرية، ومجموعة من المتطوعات من المجتمع المحلي.
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