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مركز زها الثقافي في الطفيلة ينظم حملة تطوعية

12/10/2023 10:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم مركز زها الثقافي في محافظة الطفيلة، اليوم الأحد، بالتعاون مع لجنة زكاة وصدقات المحافظة، حملة تطوعية لتوزيع طرود خيرية غذائية، تستهدف مجموعة من الأسر المعوزة.
وجرى توزيع الطرود الغذائية على هامش فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، الذي أقيم في المركز، واشتمل على أنشطة وفعاليات بمشاركة جمعية سيدات الطفيلة الخيرية، ومجموعة من المتطوعات من المجتمع المحلي.

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