Sunday, 10 December 2023 07:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بحث التعاون بين آل البيتوالجامعات البنمية

12/10/2023 10:11:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير و سفير بنما لدى المملكة خوسيه أوليسيس ليسكوره، اليوم الاحد، أوجه التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين.
وأكد نصير أهمية تفعيل التعاون العلمي وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لزيادة التبادل الأكاديمي، وفتح مجالات جديدة لطلبة الجامعة في التعرف على ثقافات بلدان أميركا اللاتينية ولغاتها.
بدوره، أشار ليسكوريه، إلى أهمية توثيق التعاون الأكاديمي بين جامعة آل البيت والجامعات البنمية، معربا عن استعداد السفارة لتوفير فرص تدريبية لطلبة كلية اللغات المتميزين من أجل الالتحاق بدورات تدريبية في اللغة الإسبانية.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN10122023000208011052ID1107566399

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث