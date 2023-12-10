بحث التعاون بين آل البيتوالجامعات البنمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير و سفير بنما لدى المملكة خوسيه أوليسيس ليسكوره، اليوم الاحد، أوجه التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين.
وأكد نصير أهمية تفعيل التعاون العلمي وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لزيادة التبادل الأكاديمي، وفتح مجالات جديدة لطلبة الجامعة في التعرف على ثقافات بلدان أميركا اللاتينية ولغاتها.
بدوره، أشار ليسكوريه، إلى أهمية توثيق التعاون الأكاديمي بين جامعة آل البيت والجامعات البنمية، معربا عن استعداد السفارة لتوفير فرص تدريبية لطلبة كلية اللغات المتميزين من أجل الالتحاق بدورات تدريبية في اللغة الإسبانية.
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