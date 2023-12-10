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في مكالمة قوية وطويلة لـ50 دقيقة.. هذا ما قاله نتنياهو لبوتين

12/10/2023 10:11:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت "الحكومة الإسرائيلية،" حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، حيث عبر عن رفضه للتصريحات الروسية ضد "إسرائيل" في الأمم المتحدة، في مكالمة قوية وطويلة استمرت 50 دقيقة.
وعبر نتنياهو في المحادثة مع بوتين، عن رفضه الشديد "للتعاون الخطير" بين روسيا وإيران، وفقا لبيان صادر من مكتبه.
وقال نتنياهو لبوتين:" إن أي دولة كانت سترد مثل "إسرائيل" على مثل هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
كما عبر نتنياهو عن تقديره لبوتين لبذل روسيا جهود لإطلاق سراح مواطنين روس مزدوجي الجنسية من بين الرهائن في غزة.
وفي الختام، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي من بوتين، الضغط الروسي على الصليب الأحمر للتمكين من زيارات إنسانية للرهائن في غزة.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقى باللوم في الحرب بين "إسرائيل" وحركة حماس على فشل الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط لسنوات.




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