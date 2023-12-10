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مجلس محافظة عجلون: 80% نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة

12/10/2023 10:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إن نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة، وصلت إلى أكثر من 80 بالمئة في قطاعات الأشغال والآثار والأوقاف والصحة والبيئة والتدريب المهني والثقافة والتنمية الإجتماعية والداخلية والإدارة المحلية.
واضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن المجلس يعطي أولوية للمشاريع التنموية والخدمية من خلال الموازنة المخصصة، لا سيما المشاريع الزراعية والسياحية التي تسهم في تشغيل أبناء المجتمع المحلي، والسعي لجذب الاستثمارات لإقامة مشاريع سياحية وبيئية وشبابية واقتصادية تتناسب مع واقع المحافظة.

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