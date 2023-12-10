السفير العموش يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإندونيسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم السفير صدقي العموش، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، جوكو ويدودو، كسفيرٍ معتمدٍ ومقيم للمملكة لدى جمهورية إندونيسيا، خلال مراسم جرت في قصر ميرديكا الرئاسي في العاصمة جاكرتا.
ونقل السفير العموش تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، وتمنياته للشعب الإندونيسي بمزيد من التقدم والنماء.
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