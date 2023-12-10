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السفير العموش يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإندونيسي

12/10/2023 10:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم السفير صدقي العموش، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، جوكو ويدودو، كسفيرٍ معتمدٍ ومقيم للمملكة لدى جمهورية إندونيسيا، خلال مراسم جرت في قصر ميرديكا الرئاسي في العاصمة جاكرتا.
ونقل السفير العموش تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، وتمنياته للشعب الإندونيسي بمزيد من التقدم والنماء.

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