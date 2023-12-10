ابو عبيدة يكشف ما يحدث على ارض المعركة وعمليات المقاومة النوعية
التاريخ
12/10/2023 10:11:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة،ان المقاومة استطاعت تدمير 180 الية خلال 10 ايام .
.. يتبع
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