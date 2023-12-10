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وزير النفط والبيئة يزور معرض المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأطراف (COP28)

12/10/2023 10:05:31 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) زار الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، معرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يقام على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة.


ونوه وزير النفط والبيئة،
بالعلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين في مختلف المجالات ومنها البيئية والعمل المناخي، مؤكداً أهمية تعزيز وتطوير التعاون لآفاق أوسع وتبادل المعلومات لتحقيق أفضل المستويات في مجال حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن المناخي.


وأشاد بما تم استعراضه في "معرض مبادرة السعودية الخضراء"، الذي يسلط الضوء على المبادرات والمشروعات المتنوعة الجارية في المملكة العربية السعودية بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع في خطوة تعكس جهود المملكة العربية السعودية الدؤوبة في تعزيز جهود العمل المناخي.


وأعرب وزير النفط والبيئة عن شكره وتقديره للقائمين على معرض المملكة العربية السعودية الشقيقة على حسن الاستقبال، وما قدموه من شرح وعرض لأحدث توجهات العمل المناخي بما يتماشى مع جدول أعمال مؤتمر (كوب 28)، والتقنيات الجديدة التي تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة، مشيداً بما اشتمل عليه المعرض من مبادرات متميزة وإبراز الخطط والاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها، متمنياً للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والنجاح.

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