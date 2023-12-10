الأمير الحسن بن طلال يشيد بجهود جلالة الملك المعظم في العمل الإنساني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال الرئيس الفخري للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالجهود الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وما تقدمه مملكة البحرين من جهود إنسانية كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.



جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير الحسن بن طلال، الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بمناسبة توقيع اتفاقيات المشاريع التنموية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي تشمل علاج عدد من أهالي غزة المصابين بالسرطان في مستشفيات الأردن، وبناء مستشفى ميداني ومجمع سكني مكون من 500 وحدة سكنية على غرار مجمع البحرين السكني في مخيم الزعتري ومدرسة على غرار مجمع البحرين العلمي في مخيم الزعتري.



وأعرب سموه عن إعجابه الشديد بالدور المميز لمملكة البحرين في دعم الأشقاء في غزة، مؤكدا أن مشاريع البحرين في غزة سيخلدها التاريخ بحروف من ذهب في سجل البحرين الإنساني المشرف، مشيدا سموه بالعلاقة الأخوية المميزة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية.



من جانبه أطلع الدكتور مصطفى السيد، سمو الأمير الحسن بن طلال، على المشاريع المشتركة بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى أنشطة وبرامج المؤسسة داخل وخارج البحرين.



كما اطلع سمو الأمير الحسن بن طلال على أنشطة الدكتور مصطفى السيد الأدبية في مجال العمل الانساني وخصوصا موضوع تعزيز الكرامة الإنسانية، حيث أبلغ الدكتور سموه بأنه بناء على توجيهات سموه في هذا الصدد، قام بتأليف كتاب «مبادئ العمل الإنساني»، الذي يؤصل ثقافة العمل الخيري والإنساني وحفظ الكرامة الإنسانية للمحتاجين ونشر التسامح بين الشباب وطلاب المدارس؛ من أجل خلق بيئة سليمة يسودها العمل التطوعي المخلص وخدمة المجتمع والوطن وقبول الرأي الآخر دون التطرق إلى العنف، حيث من المؤمل تدريس الكتاب في البحرين ومصر والأردن حسب موافقة الجهات الرسمية.



وأشاد الأمير الحسن بالمضمون الأدبي الذي يقدمه الدكتور مصطفى السيد وإثرائه للعمل الإنساني، مؤكدا أن له باعًا طويلاً وممارسة عملية في العمل التطوعي من خلال إدارته أهم المؤسسات الإنسانية في البحرين بخاصة وفي منطقة الخليج عموما، مؤكدا أهمية هذا الكتاب الذي يجب ترجمته إلى العديد من اللغات العالمية ونشره على أوسع نطاق من اجل حفظ الكرامة الإنسانية ونشر فكر التسامح وحب العمل الإنساني.