الأمير الحسن بن طلال يشيد بجهود جلالة الملك المعظم في العمل الإنساني

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- Akhbar Al Khaleej) أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال الرئيس الفخري للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالجهود الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وما تقدمه مملكة البحرين من جهود إنسانية كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.
جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير الحسن بن طلال، الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بمناسبة توقيع اتفاقيات المشاريع التنموية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي تشمل علاج عدد من أهالي غزة المصابين بالسرطان في مستشفيات الأردن، وبناء مستشفى ميداني ومجمع سكني مكون من 500 وحدة سكنية على غرار مجمع البحرين السكني في مخيم الزعتري ومدرسة على غرار مجمع البحرين العلمي في مخيم الزعتري.
وأعرب سموه عن إعجابه الشديد بالدور المميز لمملكة البحرين في دعم الأشقاء في غزة، مؤكدا أن مشاريع البحرين في غزة سيخلدها التاريخ بحروف من ذهب في سجل البحرين الإنساني المشرف، مشيدا سموه بالعلاقة الأخوية المميزة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية.
من جانبه أطلع الدكتور مصطفى السيد، سمو الأمير الحسن بن طلال، على المشاريع المشتركة بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى أنشطة وبرامج المؤسسة داخل وخارج البحرين.
كما اطلع سمو الأمير الحسن بن طلال على أنشطة الدكتور مصطفى السيد الأدبية في مجال العمل الانساني وخصوصا موضوع تعزيز الكرامة الإنسانية، حيث أبلغ الدكتور سموه بأنه بناء على توجيهات سموه في هذا الصدد، قام بتأليف كتاب «مبادئ العمل الإنساني»، الذي يؤصل ثقافة العمل الخيري والإنساني وحفظ الكرامة الإنسانية للمحتاجين ونشر التسامح بين الشباب وطلاب المدارس؛ من أجل خلق بيئة سليمة يسودها العمل التطوعي المخلص وخدمة المجتمع والوطن وقبول الرأي الآخر دون التطرق إلى العنف، حيث من المؤمل تدريس الكتاب في البحرين ومصر والأردن حسب موافقة الجهات الرسمية.
وأشاد الأمير الحسن بالمضمون الأدبي الذي يقدمه الدكتور مصطفى السيد وإثرائه للعمل الإنساني، مؤكدا أن له باعًا طويلاً وممارسة عملية في العمل التطوعي من خلال إدارته أهم المؤسسات الإنسانية في البحرين بخاصة وفي منطقة الخليج عموما، مؤكدا أهمية هذا الكتاب الذي يجب ترجمته إلى العديد من اللغات العالمية ونشره على أوسع نطاق من اجل حفظ الكرامة الإنسانية ونشر فكر التسامح وحب العمل الإنساني.
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