«كريم» بطل كأس مجلس أبوظبي الرياضي بفرنسا

أكد الجواد «كريم» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست، حسن ترشيحه بفوز مستحق بسباق كأس مجلس أبوظبي الرياضي، الذي أقيم اليوم بمضمار باو الفرنسي برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتنافس في السباق 8 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2400 متر، وجائزته 18 ألف يورو، وكان «كريم» قد انطلق من البوابة الخامسة وظل في الصفوف الخلفية طوال مجريات السباق.

وفي الكوع الأخير قبل الخط المستقيم، تنافست الخيول بقوة لاقتناص اللقب، قبل أن ينقض «كريم» بقيادة مايكل فورست على الصدارة ليتفوق بفارق 1,25 طول عن «بيتي عتيقا» لدانييل لاكييف، بإشراف اوليفر تريجوديت، وقيادة جوليوم جود جاي.

وسجل «كريم» البالغ من العمر أربع سنوات والمنحدر من نسل «جاسكو دو كايرو»، زمناً وقدره 2:46:50 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «غافار دو بروجريه» لعون العيدروس، بإشراف المدرب كي بيلسون، وقيادة هوجو موسان.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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