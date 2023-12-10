شباب الأهلي يعزز صدارته لدوري الطائرة والوصل يطارده

عزز شباب الأهلي صدارته للدوري العام للكرة الطائرة للرجال في الموسم الجاري، بفوزه على مضيفه الجزيرة 3-2، في قمة الجولة الخامسة، وحصل على نقطتين، فيما حصل الجزيرة على نقطة واحدة، بالمركز الرابع، وحافظ الوصل، على مطاردته للقمة بانتصار صعب على ضيفه عجمان 3-2، وجاء بالمركز الثاني وعجمان بالمركز الخامس، واستقر بني ياس، في المركز الثالث، بفوزه على مضيفه النصر «السادس» 3-1، وظل العين، في المركز السابع بخسارته أمام حتا «الثامن» 2-3.

وتقام الجولة السادسة للدوري السبت المقبل، ويلتقي بني ياس مع الوصل، وحتا مع عجمان، والعين مع الجزيرة، وشباب الأهلي مع النصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأوائل مع نهاية مباريات المسابقة المقامة على دورين ذهاب وإياب، تتأهل للعب دورة «البلاي أوف» على درع الدوري.

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