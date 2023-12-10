Sunday, 10 December 2023 07:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شباب الأهلي يعزز صدارته لدوري الطائرة والوصل يطارده

12/10/2023 10:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عزز شباب الأهلي صدارته للدوري العام للكرة الطائرة للرجال في الموسم الجاري، بفوزه على مضيفه الجزيرة 3-2، في قمة الجولة الخامسة، وحصل على نقطتين، فيما حصل الجزيرة على نقطة واحدة، بالمركز الرابع، وحافظ الوصل، على مطاردته للقمة بانتصار صعب على ضيفه عجمان 3-2، وجاء بالمركز الثاني وعجمان بالمركز الخامس، واستقر بني ياس، في المركز الثالث، بفوزه على مضيفه النصر «السادس» 3-1، وظل العين، في المركز السابع بخسارته أمام حتا «الثامن» 2-3.

وتقام الجولة السادسة للدوري السبت المقبل، ويلتقي بني ياس مع الوصل، وحتا مع عجمان، والعين مع الجزيرة، وشباب الأهلي مع النصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأوائل مع نهاية مباريات المسابقة المقامة على دورين ذهاب وإياب، تتأهل للعب دورة «البلاي أوف» على درع الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN10122023000110011019ID1107566369

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث