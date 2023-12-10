بتر قدم مخرج مصري شهير تم بعد تعرضه لغيبوبة سكر

سيطرت

حالة من الحزن الشديد على الوسط الفني والجمهور في مصر بعد انتشار خبر بتر قدم المخرج والفنان أحمد البدري إثر تدهور حالته الصحية بسبب مرض السكر ودخوله في غيبوبة.

ويتواجد المخرج الكبير حاليا في معهد ناصر، بعد تعرضه لبتر في قدمه جراء غيبوبة سكر، وكانت الحالة الصحية للمخرج الكبير تدهورت خلال اليومين الماضيين، ليُنقل فورًا إلى معهد ناصر بالقاهرة، بعدما أصيب بجرح كبير في القدم، بجانب إصابته بالسكر، وحصوله على جرعات الأنسولين.

وكشف الفنان شريف إدريس أن البدري، خضع لعملية بتر في قدمه، وذلك بعد خضوعه للعديد من الفحوصات الطبية، مضيفا أن الجرح كان شديدا، مع مرض السكر، تسبب في حدوث مضاعفات، والأطباء نصحوا بعملية بتر القدم فورًا.

وكان آخر ظهور للمخرج أحمد البدري في شهر سبتمبر الماضي أثناء تقديمه واجب العزاء في الفنان الراحل أشرف مصيلحي، ليظهر البدري وإحدى قدميه في الجبس ويمشي بصحبة مساعده.

وبدأت أزمة البدري، منذ شهرين، عندما أصيب بجرح في قدمه لأنه مريض سكر تدهورت حالة الجرح لتصل إلى الغرغرينة، وتطلبت التدخل الجراحي السريع لبتر قدمه.

وكان آخر أعمال المخرج أحمد البدري فيلم "الشنطة" من بطولة بيومي فؤاد وشريف دسوقي وشيرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول شنطة يمتلكها بيومي فؤاد، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهي من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.







