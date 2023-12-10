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الجيش الإسرائيلي يعلّق على لقطات لفلسطينيين مجرّدين من ملابسهم في قطاع غزة

12/10/2023 10:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفض الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد الاحتجاجات على اللقطات التي تظهر عشرات الفلسطينيين مجردين من ملابسهم في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ذلك كان جزءا من عمليات تفتيش روتينية، فيما قالت حماس إن الرجال "مدنيون عزل".

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الخميس لقطات لرجال مجردين من ملابسهم باستثناء تلك الداخلية وبدا بعضهم يسلمون أسلحة.

وتم تداول تلك الصور ومقاطع الفيديو بشكل واسع لتثير الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب مراجعة أولية لقسم تقصي الحقائق في وكالة فرانس برس ورغم صعوبة التحديد الدقيق للمواقع الجغرافية للصور بدقه لكن يبدو أن بعض اللقطات أخذت في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وتظهر في إحدى اللقطات ذراع جندي في المقدمة وكأن أحد أفراد الجيش قام بتصويرها.

وفي مقطع ثان تظهر مجموعة من الرجال معصوبي الأعين يجلسون وأيديهم مقيدة من الخلف بينما يراقبهم جنود إسرائيليون. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من مكان احتجاز الرجال.

من جهتها، قالت حركة حماس الأحد إن الرجال ليسوا من عناصرها.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن "ادعاءات الاحتلال أنهم من كتائب القسام كاذبة ولا أساس لها من الصحة والواقع".

وأضاف إنَّ عرض الاحتلال لصور ومشاهد لمواطنين مدنيين عُزَّل في غزَّة، بعد احتجازهم ووضعه أسلحة بجانبهم ما هو إلا فصل من فصول مسرحية مكشوفة وسخيفة، دأب الاحتلال على فبركتها من أجل صناعة نصر مزعوم على رجال المقاومة.

من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي أنه كثيرا ما يجرد أشخاصا من ملابسهم في حال كانوا يشكلون تهديدا.

وأضاف في بيان إن قواته كانت في جباليا والشجاعية في شمال قطاع غزة في ذلك الوقت وأنه يجري اعتقال واستجواب أفراد يشتبه في تورطهم في "نشاط إرهابي".

وبحسب الجيش فإنه يقوم "بإطلاق سراح الأشخاص الذين يتبين أنهم لا يشاركون في أنشطة إرهابية"، مشيرا إلى أن معاملته للمعتقلين تتم وفقا لقواعد القانون الدولي.

وأضاف "في كثير من الأحيان يكون من الضروري على المشتبه بهم الإرهابيين خلع ملابسهم حتى يتسنى تفتيشها والتأكد من أنهم لا يخفون سترات ناسفة أو غيرها من الأسلحة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري خلال مؤتمر صحافي إن "الإرهابيين يستسلمون".

وأضاف "إنهم يختبئون تحت الأرض ويخرجون ونحن نقاتلهم ... نحن نحقق ونتحقق من هو المرتبط بحماس ومن ليس له صلة" بها.


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