جباليا تلقن الصهاينة درسا قاسيا - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - لقنت المقاومة الفلسطينية ،اليوم الاحد، جيش الاحتلال الاسرائيلي درسا قاسيا في منطقة جباليا ومخيمها الباسل .

وبحسب وسائل اعلام فلسطينية، فان المقاومة دمرت عددا كبيرا من الآليات العسكرية الصهيونية ، وقتلت عددا من الجنود بينهم قناص.



ومنذ فجر اليوم الاحد تحاول قوات الاحتلال الاسرائيلي دخول مخيم جباليا، ولكن محاولتها

تبوء بالفشل بسبب بسالة المقاومة .



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