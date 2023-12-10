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جباليا تلقن الصهاينة درسا قاسيا - فيديو

12/10/2023 9:25:36 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - لقنت المقاومة الفلسطينية ،اليوم الاحد، جيش الاحتلال الاسرائيلي درسا قاسيا في منطقة جباليا ومخيمها الباسل .

وبحسب وسائل اعلام فلسطينية، فان المقاومة دمرت عددا كبيرا من الآليات العسكرية الصهيونية ، وقتلت عددا من الجنود بينهم قناص.

ومنذ فجر اليوم الاحد تحاول قوات الاحتلال الاسرائيلي دخول مخيم جباليا، ولكن محاولتها
تبوء بالفشل بسبب بسالة المقاومة .

وتاليا الفيديو عبر موقعنا :




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