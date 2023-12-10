جباليا تلقن الصهاينة درسا قاسيا - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - لقنت المقاومة الفلسطينية ،اليوم الاحد، جيش الاحتلال الاسرائيلي درسا قاسيا في منطقة جباليا ومخيمها الباسل .
وبحسب وسائل اعلام فلسطينية، فان المقاومة دمرت عددا كبيرا من الآليات العسكرية الصهيونية ، وقتلت عددا من الجنود بينهم قناص.
ومنذ فجر اليوم الاحد تحاول قوات الاحتلال الاسرائيلي دخول مخيم جباليا، ولكن محاولتها
تبوء بالفشل بسبب بسالة المقاومة .
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