563 مليون دينار قيمة حركات الدفع بنظام كليك الشهر الماضي

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) منذ مطلع العام الحالي ولنهاية شهر تشرين الثاني 26.15 مليون حركة وبقيمة 4.48 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبلغت قيمة الحركات المنفذة لنظام الدفع الفوري في نهاية تشرين الثاني الماضي 563 مليون دينار، مقارنة مع 579 مليون دينار في الشهر الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 2.7%.

ووفق التقارير التي جمعتها (جوباك) للشهر الماضي، واطلعت عليها "المملكة" ارتفع إجمالي مستخدمي (كليك) في الأردن في نهاية تشرين الثاني، إلى 1.13 مليون عميل، مقارنة مع 1.08 في تشرين الأول الذي سبقه، وبزيادة 4.9%.

وجرى تنفيذ 3.59 مليون حركة من خلال نظام الدفع الفوري عبر البنوك في تشرين الثاني، مقارنة مع 3.46 مليون حركة في أيلول الماضي، وبارتفاع نسبته 3.7%.

وأظهر التقرير أن 3.2 مليون حركة نفذت لغايات تحويل أموال، وبنسبة 88.5% من حجم الحركات، وبقيمة 470 مليون دينار، و414 ألف حركة متبقية نفذت كمشتريات، وبنسبة 11.5%، وبقيمة 92.3 مليون دينار، فيما بلغ متوسط قيمة معاملات تحويل الأموال 57 دينارا أردنيا.

التقرير، بيّن أن 96.9% من عملاء هذا النظام أردنيون، وبعدد 1.09 مليون شخص، و3.1% من العملاء غير أردنيين، وبعدد 35.6 ألف شخص، فيما توزعت إلى 63.9% من المستخدمين من الذكور، 723 ألف ذكر، و34% من المستخدمين من الإناث، وبعدد إجمالي يبلغ 385 ألف أنثى.

وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى 4 آلاف للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و449 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و302 ألف للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و188 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما.

وإلى 112 ألفا من العملاء أعمارهم بين 51 و60 عاما، و47 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و11 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، وألفي شخص للأعمار من 81 إلى 90 عاما.

في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا جميعها تعمل في الأردن على تأسيس "الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص" وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمّان - الأردن، وبرأسمال مصرح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.