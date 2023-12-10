563 مليون دينار قيمة حركات الدفع بنظام كليك الشهر الماضي

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- Khaberni) خبرني - بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) منذ مطلع العام الحالي ولنهاية شهر تشرين الثاني 26.15 مليون حركة وبقيمة 4.48 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبلغت قيمة الحركات المنفذة لنظام الدفع الفوري في نهاية تشرين الثاني الماضي 563 مليون دينار، مقارنة مع 579 مليون دينار في الشهر الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 2.7%.
ووفق التقارير التي جمعتها (جوباك) للشهر الماضي، واطلعت عليها "المملكة" ارتفع إجمالي مستخدمي (كليك) في الأردن في نهاية تشرين الثاني، إلى 1.13 مليون عميل، مقارنة مع 1.08 في تشرين الأول الذي سبقه، وبزيادة 4.9%.
وجرى تنفيذ 3.59 مليون حركة من خلال نظام الدفع الفوري عبر البنوك في تشرين الثاني، مقارنة مع 3.46 مليون حركة في أيلول الماضي، وبارتفاع نسبته 3.7%.
وأظهر التقرير أن 3.2 مليون حركة نفذت لغايات تحويل أموال، وبنسبة 88.5% من حجم الحركات، وبقيمة 470 مليون دينار، و414 ألف حركة متبقية نفذت كمشتريات، وبنسبة 11.5%، وبقيمة 92.3 مليون دينار، فيما بلغ متوسط قيمة معاملات تحويل الأموال 57 دينارا أردنيا.
التقرير، بيّن أن 96.9% من عملاء هذا النظام أردنيون، وبعدد 1.09 مليون شخص، و3.1% من العملاء غير أردنيين، وبعدد 35.6 ألف شخص، فيما توزعت إلى 63.9% من المستخدمين من الذكور، 723 ألف ذكر، و34% من المستخدمين من الإناث، وبعدد إجمالي يبلغ 385 ألف أنثى.
وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى 4 آلاف للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و449 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و302 ألف للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و188 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما.
وإلى 112 ألفا من العملاء أعمارهم بين 51 و60 عاما، و47 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و11 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، وألفي شخص للأعمار من 81 إلى 90 عاما.
في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا جميعها تعمل في الأردن على تأسيس "الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص" وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمّان - الأردن، وبرأسمال مصرح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.
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