23.53 مليون حركة دفع نفذت عبر محافظ إلكترونية في 11 شهرا

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ عدد الحركات التي نفذها مستخدمو المحافظ الإلكترونية للدفع الإلكتروني منذ مطلع العام الحالي ولنهاية تشرين الثاني 23.53 مليون حركة بقيمة 2.79 مليار دينار، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وأضافت الشركة في تقريرها الصادر لإحصائيات شهر تشرين الثاني الماضي، أن عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن بلغ 2.13 مليون مستخدم، حيث جرى خلاله تنفيذ 2.76 مليون حركة من خلال نظام الدفع بوساطة الهاتف النقال بالمحافظ الإلكترونية، مقارنة مع 2.78 مليون حركة في تشرين الأول، وبانخفاض بلغت نسبته 0.5%، بحسب المملكة.

وأشارت إلى أن قيمة معاملات نظام الدفع بوساطة المحافظ بلغت الشهر الماضي 305 ملايين دينار، مقارنة مع 323 مليون دينار في الشهر الذي سبقه (تشرين الأول)، وبانخفاض بلغت نسبته 5.5%، في التقرير الذي أشار إلى أن متوسط قيمة حركات الدفع خلال الشهر الماضي بلغت 111 دينارا أردنيا.

وبيّن التقرير أن 87.1% من الحركات عبر المحافظ وبحجم 2.4 مليون حركة نفذت لغايات تحويل أموال، و5.1% بحجم 14 ألف حركة نفذت لغايات السحب، ثم 4.2% وبحجم 114.8 ألف حركة نفذت لغايات المشتريات، إضافة إلى 3.6%، وبحجم 100 ألف حركة نفذت لغايات الإيداع.

التقرير بيّن أن 88.2% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية أردنيون يقدر عددهم بـ 1.88 مليون شخص، بينما 11.8% من مستخدميها هم من غير الأردنيين وعددهم 251 ألف شخص، فيما بيّن أن 52.5% من عملاء المحافظ الإلكترونية ذكور وبعدد 1.1 مليون شخص، و47.1% من العملاء إناث، وبعدد مليون أنثى.

وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى ألفين للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و767 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و550 ألفا للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و415 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما.

وإلى 256 ألفا من العملاء أعمارهم بين 51 إلى 60 عاما، و90 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و33 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، و11 ألفا للأعمار من 81 إلى 90 عاما.

في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا عاملا في الأردن على تأسيس "الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص" وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمّان - الأردن، وبرأسمال مصرّح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.



