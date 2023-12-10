23.53 مليون حركة دفع نفذت عبر محافظ إلكترونية في 11 شهرا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بلغ عدد الحركات التي نفذها مستخدمو المحافظ الإلكترونية للدفع الإلكتروني منذ مطلع العام الحالي ولنهاية تشرين الثاني 23.53 مليون حركة بقيمة 2.79 مليار دينار، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وأضافت الشركة في تقريرها الصادر لإحصائيات شهر تشرين الثاني الماضي، أن عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن بلغ 2.13 مليون مستخدم، حيث جرى خلاله تنفيذ 2.76 مليون حركة من خلال نظام الدفع بوساطة الهاتف النقال بالمحافظ الإلكترونية، مقارنة مع 2.78 مليون حركة في تشرين الأول، وبانخفاض بلغت نسبته 0.5%، بحسب المملكة.
وأشارت إلى أن قيمة معاملات نظام الدفع بوساطة المحافظ بلغت الشهر الماضي 305 ملايين دينار، مقارنة مع 323 مليون دينار في الشهر الذي سبقه (تشرين الأول)، وبانخفاض بلغت نسبته 5.5%، في التقرير الذي أشار إلى أن متوسط قيمة حركات الدفع خلال الشهر الماضي بلغت 111 دينارا أردنيا.
وبيّن التقرير أن 87.1% من الحركات عبر المحافظ وبحجم 2.4 مليون حركة نفذت لغايات تحويل أموال، و5.1% بحجم 14 ألف حركة نفذت لغايات السحب، ثم 4.2% وبحجم 114.8 ألف حركة نفذت لغايات المشتريات، إضافة إلى 3.6%، وبحجم 100 ألف حركة نفذت لغايات الإيداع.
التقرير بيّن أن 88.2% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية أردنيون يقدر عددهم بـ 1.88 مليون شخص، بينما 11.8% من مستخدميها هم من غير الأردنيين وعددهم 251 ألف شخص، فيما بيّن أن 52.5% من عملاء المحافظ الإلكترونية ذكور وبعدد 1.1 مليون شخص، و47.1% من العملاء إناث، وبعدد مليون أنثى.
وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى ألفين للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و767 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و550 ألفا للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و415 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما.
وإلى 256 ألفا من العملاء أعمارهم بين 51 إلى 60 عاما، و90 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و33 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، و11 ألفا للأعمار من 81 إلى 90 عاما.
في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا عاملا في الأردن على تأسيس "الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص" وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمّان - الأردن، وبرأسمال مصرّح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.
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