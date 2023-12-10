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وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تعرضت لهزيمة استراتيجية ولا يمكنها الانتصار

12/10/2023 9:25:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، أن "إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب في حربها المستمرة على قطاع غزة المحاصر"، مؤكدا أن "هذه الحرب لا يمكن الانتصار فيها لأن إسرائيل تعرضت لهزيمة استراتيجية".

ودعا الصفدي، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة الـ 21 من منتدى الدوحة اليوم، الولايات المتحدة إلى أن تمارس ضغوطا أكبر على إسرائيل، متوقعا أن تركز إسرائيل على أهداف أبعد من أهدافها المعلنة للحرب في غزة.

ونقلت قناة "المملكة" عن الصفدي قوله إنه "يمكن وصف الحرب في غزة بالمجهود الممنهج لإفراغ قطاع غزة من سكانه"، مشيرا إلى أن "سياسة الاحتلال الإسرائيلي تصر على المضي في إخراج أهل غزة من القطاع".

وأكد أن أهداف الحرب الإسرائيلية هي "تشمل خلق واقع جديد على الأرض يؤدي إلى مستقبل فيه المزيد من الكراهية والمزيد من المشاكل في هذه المنطقة والعالم".

وأكد على أن "الإسرائيليين يشعرون أنهم غير قابلين للمحاسبة وأنه يمكنهم الإفلات من العقاب مهما فعلوا"، مشيرا إلى أن "الممارسات الإسرائيلية أدت إلى خلق نوع من الكراهية لدى الجيل الجديد وسيبقى موجودا لأجيال، وبالتالي فإن الحكومة الإسرائيلية تؤذي شعبها بقدر ما تؤذي الفلسطينيين".


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