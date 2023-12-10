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طقس غائم وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة غداً في الإمارات

12/10/2023 9:25:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:09 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 18:45 والثاني عند الساعة 00:00، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون أيضا خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:32 والثاني عند الساعة 08:02 والجزر الأول عند الساعة 14:21 والثاني عند الساعة 03:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 27 19 95 50
دبي 28 20 95 45

الشارقة 28 16 90 45
عجمان 28 20 95 45

أم القيوين 27 16 90 45
رأس الخيمة 27 14 90 40

الفجيرة 28 20 75 35
العـين 27 15 95 40

ليوا 26 15 95 40
الرويس 25 17 95 55

السلع 26 17 90 50
دلـمـا 26 21 85 55

طنب الكبرى 27 22 80 50
طنب الصغرى 27 22 80 50

أبو موسى 27 22 80 50


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