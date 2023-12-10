الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.. البطاقات الحمراء وغزارة الأهداف أبرز المشاهد

مع ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، أمس السبت، استطاع الوصل أن يحافظ على صدارته للمسابقة للمرة الرابعة على التوالي هذا الموسم ليصل إلى النقطة 24، رغم تعادله أمام الوحدة 2-2 ليوسع الفارق بينه وبين شباب الأهلي أقرب ملاحقيه إلى 4 نقاط.

وكانت الغزارة التهديفية عنوانا للجولة التي أقيمت مبارياتها على مدار يومين، وبلغت أهدافها 33 هدفا، بمعدل 4.7 هدف في المباراة الواحدة.

فيما تصدرت أيضا البطاقات الحمراء المشهد في الجولة بعدما أشهر قضاة الملاعب 6 بطاقات حمراء، اثنان منها في لقاء الجزيرة وعجمان، وذلك بجانب 33 بطاقة صفراء، و احتساب 6 ركلات جزاء تم تسجيل3 منها فقط.

وكان شباب الأهلي قد حقق الفوز الأكبر في الجولة، وذلك على حساب الإمارات 7-0، لتصبح المرة الأولى التي يسجل فيها 7 أهداف بدوري المحترفين، منذ فوزه على عجمان 8-1، في موسم 2015/ 2016، فيما جاء فوز عجمان على الجزيرة 5-1، ثاني أكبر فوز بالجولة أيضا.

وبحسب إحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية، أصبح هدف جيلهيرمي لاعب شباب الأهلي في مرمى الإمارات، ثالث أسرع هدف للفريق في دوري المحترفين، حيث سجله بعد مرور 30 ثانية فقط.

وشهدت الجولة تسجيل 6 ثنائيات منها 3 في مباراة واحدة، عن طريق كل من جيلهيرمي، ويوري سيزار، وحارب عبد الله ( شباب الأهلي)، في مرمى (الإمارات)، وعمر خريبين ( الوحدة)، وعثمان كامارا ( الشارقة)، وانتونيو فالمور( خورفكان).

وخلال الجولة ابتسمت الأرض لأصحابها في 3 مباريات فقط، بفوز البطائح على بني ياس 2-1، وفوز شباب الأهلي على الإمارات 7-0، وفوز خورفكان على النصر 3-1.

وبالنسبة لصراع الهدفين لا تزال الصدارة للتوجولي لابا كودجو لاعب العين بـ8 أهداف، على الرغم من عدم زيارته للشباك خلال هذه الجولة، يليه برصيد 7 أهداف كل من عمر خريبين ( الوحدة)، وعلي مبخوت ( الجزيرة)، وفابيو ليما ( الوصل)، وكايو لوكاس ( الشارقة).

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