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نتانياهو يعرب لبوتين عن استيائه من تصويت روسيا في الأمم المتحدة

12/10/2023 9:25:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد عن "استيائه" من تصويت موسكو لصالح قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب في قطاع غزة وفق ما أعلن مكتبه.

وقال نتانياهو في بيان إنه تحدث إلى بوتين الأحد و"أعرب عن استيائه من المواقف التي أعرب عنها الممثلون الروس ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل".


واستخدمت الولايات المتحدة الجمعة حق النقض "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.


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