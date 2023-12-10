COP28.. مسؤولون دوليون: 3.5 تريليونات دولار خسائر العالم بسبب سوء التغذية

أكد خبراء ومسؤولون دوليون أن آثار ومخاطر التغير المناخي أصبحت معقدة بشكل متزايد، وتؤدي إلى سوء التغذية بصفة خاصة وتؤثر على الاقتصاد العالمي عامة من حيث نقص الإنتاج وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية؛ والذي يكلف العالم بنحو 3.5 تريليونات دولار سنوياً.

وشدد المسؤولون خلال جلسة حوارية بعنوان "تسريع التحول في العلاقة بين التغذية والمناخ" بالمنطقة الخضراء، ضمن كوب 28 .. على أن إدارة هذا الملف أصبحت أكثر صعوبة.

ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ظهرت أدلة على زيادة الانبعاثات المسببة للانحباس الحراري عن المعدل الطبيعي، وزيادة درجات حرارة الأرض والمياه، وتصاعد الظواهر المناخية مثل ارتفاع موجات الحرارة والأمطار الغزيرة، والجفاف، والأعاصير المدارية؛ وبالتالي تؤثر سلبياً على استخدام الأراضي الصالحة للزراعة، ونقص إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية.

شارك في الفعالية معالي "إيمون رايان" وزير البيئة والمناخ والاتصالات والنقل - أيرلندا، ومعالي "موسى كباكا" وزير الزراعة والأمن الغذائي – سيراليون، ومعالي "سوفاليث إيانج" وزير البيئة في كمبوديا"، وسعادة أفشان خان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنسق حركة توسيع نطاق التغذية (SUN)، ولورنس حداد، المدير التنفيذي للتحالف العالمي لتحسين التغذية و ديفيد لابورد مدير قسم اقتصاديات الأغذية الزراعية بمنظمة الأغذية والزراعة ESA، هونغ ثوي باترسون المدير المالي والمدير التنفيذي للعمليات في صندوق المناخ الأخضر، ودينا إسبوزيتو مساعدة مدير مكتب المرونة والبيئة والأمن الغذائي (REFS) في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنسقة أزمة الغذاء العالمية في الوكالة، وفرانشيسكو برانكا، مدير التغذية بمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى "ميري عطا الله" رئيس فرع الطبيعة للمناخ برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ولفت الخبراء، إلى مواجهة العالم للعديد من التحديات المعقدة أبرزها سوء التغذية حيث يعاني نحو 828 مليون شخص من نقص التغذية، بينما يعاني 676 مليون شخص من السمنة، كما يصنف سوء تغذية الأطفال والأمهات ضمن الأسباب العشرة الأولى التي تساهم في الوفاة والمرض لدى كل من النساء والرجال، وستة من الأسباب العشرة الأولى للوفاة والمرض تتعلق بالنظام الغذائي.

وذكر المشاركون، أن تغير المناخ يؤثر على الغذاء والنظم الغذائية والصحة والحماية الاجتماعية وأنظمة المياه والصرف الصحي، وكلها أمور أساسية للتغذية الجيدة، مؤكدين على ضرورة وضع حلول عملية مثل تعزيز النظم الغذائية الصحية، والحد من هدر الأغذية، وتعزيز حماية التنوع البيولوجي كأدوات لدفع التحول في الأنظمة الغذائية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى القدرة على الصمود.

وأكدوا أن العلاقة بين التغذية وتغير المناخ تفتح فرصاً متعددة من أجل دمج العمل في مجالي المناخ والتغذية، ومعالجة الأولويات المحلية والعالمية لدفع العمل المناخي عبر التغذية الصحية والتي هي محرك للتنمية المستدامة.

كما استعرض الحدث مبادرة COP27 بشأن العمل المناخي والتغذية التي طورتها الحكومة المصرية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وأمانة الأمم المتحدة للتغذية وهي مبادرة عالمية رائدة تهدف إلى تعزيز التعاون لتسريع التحول في العلاقة بين التغذية والمناخ من خلال تعزيز الجهود الحالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسد الثغرات، وتوفير الأساس لدمج أهداف التغذية في مقترحات ومبادرات تمويل المناخ.



