تشكيلة سيتي أمام لوتون تخلو من هالاند وغوارديولا يكشف السبب

يغيب المهاجم النروجي إرلينغ هالاند عن صفوف فريقه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الانجليزي لكرة القدم ضد مضيفه لوتون تاون في المرحلة السادسة عشرة الأحد، بسبب إصابة في قدمه قد تؤثر على جاهزيته في جدول مزدحم لاصحاب الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.

وقال الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي إن هالاند (23 عاما) اكتشف اصابته عقب الخسارة أمام أستون فيلا 0-1 في الجولة الماضية.

ويعتبر غياب العملاق النروجي متصدر ترتيب هدافي "بريميرليغ" برصيد 14 هدفا في 15 مباراة عن مواجهة لوتون العنيد على أرضه ضربة معنوية مهمة لفريق سيتيزنس، رابع الترتيب برصيد 30 نقطة متأخرا بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر، الساعي للبقاء ضمن ركب فرق المقدمة.

كما تحوم الشكوك حيال هالاند الذي سجل 19 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، قبل سفر سيتي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الالماني السابق "تعرض لإجهاد العظام في قدمه وبعد المباراة الأخيرة شعر به. لا يستطيع اللعب".

وتابع "لا أعرف (مدة الإصابة). سنرى ما سيحدث خلال الأسابيع والأيام المقبلة".

وأردف "نحن نلعب بـ11 لاعبا وهذا أمر مؤكد. لقد كان إرلينغ مهما للغاية منذ وصوله وهذا أمر مؤكد. لكن خلال الموسم نرى هذا النوع من الأشياء. إصابات، إيقافات، مشكلات، علينا أن نتكيّف".

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