رئاسة Cop28 تواصل جهودها لإنجاز تقدم جوهري والتزام مشترك في مفاوضات مؤتمر الأطراف

تواصل رئاسة مؤتمر الأطراف Cop28 جهودها لإنجاز تقدم جوهري في عدد من الملفات المهمة التي من شأنها تعديل مسار العمل المناخي الدولي والبناء على الزخم الكبير الذي حققه مؤتمر الأطراف من خلال توحيد المجتمع الدولي وراء التزام مشترك يتمثل في الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات مناخية سريعة وشاملة استجابة للحصيلة العالمية الأولى للتقدم في أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وتعمل رئاسة Cop28 مع مفاوضي كافة الأطراف بروح المسؤولية والشراكة والوحدة من أجل احتواء الجميع لتقديم استجابة ملموسة وفاعلة للحصيلة العالمية وتحقيق مزيد من الإنجازات لحماية البشرية وكوكب الأرض وذلك مع انطلاق أول أيام المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف غداً الموافق 11 ديسمبر وتستمر إلى 12 من الشهر ذاته والتي يعقبها إعلان النتائج والقرارات النهائية لـCop28.

وتتطلع رئاسة COP28 إلى العمل بشفافية وشمولية مع جميع الأطراف والمراقبين للبناء على الزخم والتوجيه الذي حدده القادة لتحقيق نتائج عملية وملموسة في الإمارات بما يعكس الوحدة المتعددة الأطراف المطلوبة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض.

ونجحت دولة الإمارات في جمع العالم خلال نسخة استثنائية من مؤتمرات الأطراف خلال COP28 بمشاركة أكثر من 176 من قادة العالم للمشاركة في أهم حدث مناخي عالمي تستضيفه الدولة بهدف تدشين حقبة جديدة من العمل المناخي وصولاً إلى عام 2030.

وبعد الاتفاق المبكر على جدول الأعمال واعتماد مندوبين مؤتمر الأطراف COP28 رسمياً للصندوق العالمي للمناخ فضلاً على ترتيبات تمويله انضم قادة العالم وممثلو المجتمع المدني وقطاع الأعمال والشعوب الأصلية والشباب والعمل الخيري والمنظمات الدولية بروح من التصميم المشترك وإدراكاً لحاجة العالم إلى الاتحاد والعمل المشترك وسرعة التنفيذ لسد الثغرات بين الطموح والجهود الفعلية الملموسة وتبني حلول فعالة على المدى القريب.

وسلط المشاركون في COP28 الضوء على الفرص المتاحة لخفض الانبعاثات في كل قطاع وتسريع الابتكار التكنولوجي لمعالجة انبعاثات النطاق 3 بالإضافة إلى التخفيض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري لدعم تحقيق انتقال يتوافق مع هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وأكد المشاركون على أهمية العمل العاجل مع الاعتراف بالحاجة إلى تسريع عملية إجراءات التمويل كما أشاروا إلى الحاجة الماسة في البلدان النامية حيث التمويل والتكنولوجيا شرطان أساسيان لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة يستجيب للطلب المتزايد على الطاقة.

وأطلقت رئاسة COP28 "المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات"، وهو مجموعة من المبادرات في قطاع الطاقة التي التزم القادة من مختلف القطاعات بالعمل من خلالها على تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات العالمية بشكل ملموس.

كما تم تسليط الضوء على الالتزامات العالمية والمشتركة بين القطاعات لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث وقعّت 119 دولة على "تعهد الإمارات بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"، مع استمرار تلقي دعم المزيد من الدول لهذا التعهد.

وتم كذلك في إطار "المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات" إطلاق "مُسرّع الانتقال الصناعي" بمشاركة 35 شركة، والذي يهدف إلى تسريع الحدّ من الانبعاثات في القطاعات الرئيسية كثيفة الانبعاثات وقطاع المواصلات العالمي.

وشهد "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" دعم 51 شركة بما يشمل 29 شركة نفط وطنية بتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، والتزام 30 شركة بتحقيق انبعاثات قريبة من الصفر لغاز الميثان للمرة الأولى. وشهد المؤتمر إطلاق دولة الإمارات لعدد من الإجراءات ذات الأولوية في العمل المناخي بهدف تحفيز اتخاذ المزيد من الإجراءات الحكومية.

وشهد COP28 إعلانات تاريخية تعد الأولى من نوعها على الإطلاق بشأن تطوير النظم الغذائية والصحة بالإضافة إلى الإعلانات المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءتها فضلاً عن المبادرات الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة.

ونجح مؤتمر الأطراف COP28 في حشد الجهود الدولية وجمع أكثر من 83.7 مليار دولار حتى 10 ديسمبر الجاري ليدشن مرحلة جديدة من العمل المناخي إضافة إلى 11 تعهداً وإعلاناً تم إصدارها وحظيت بدعم استثنائي واسع النطاق.

وتوصلت رئاسة COP28 في اليوم الأول من المؤتمر إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 792مليون دولار.. فيما تم الإعلان عن تعهدات دولية بقيمة 3.5 مليار دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر. إضافة إلى الإعلان عن 134 مليون دولار لصندوق التكيّف. فضلا عن الإعلان عن تقديم 129.3 مليون دولار لصندوق البلدان الأقل نمواً. والإعلان عن تقديم 31 مليون دولار للصندوق الخاص لتغير المناخ.

وأطلقت دولة الإمارات صندوقاً للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار، تحت اسم "ألتيرّا" يركز على جذب وتحفيز التمويل الخاص ويهدف الصندوق إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية على مستوى العالم كما أعلنت عن تخصيص 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" و150 مليون دولار لأمن المياه.

وأعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليارات دولار سنوياً (للسنتين 2024 و2025) لتمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، وأعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى عن زيادة إضافية في الدعم المقدم للعمل المناخي بقيمة تتجاوز 22.6 مليار دولار.

كما تم إقرار تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة من جانب 130 دولة. إضافة إلى إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي من جانب 150 دولة.

وتم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والصحة من جانب 141 دولة. إضافة إلى إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي من جانب 13 دولة.

فضلا عن إقرار تعهد التبريد العالمي من جانب 66 دولة. كما تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام من جانب 78 دولة و40 منظمة. إضافة إلى إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن الهيدروجين منخفض الانبعاثات ومشتقاته من جانب 37 دولة.

كما تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي من جانب 77 دولة. إضافة إلى إقرار تعهد تحالف "الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح" "CHAMP" من جانب 67 دولة.

وشهِد ميثاق COP28 لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز انضمام 52 شركة، تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي فيما أقرَّت مسرّع الانتقال الصناعي 35 شركة و6 اتحادات صناعية، بما في ذلك الرابطة العالمية للصلب، والمعهد الدولي للألمنيوم، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، الجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة والمبادرة المناخية لقطاع النفط والغاز، والاتحاد الدولي للنقل الجوي.



