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إضراب عام وشامل يشمل جميع منشآت الأونروا في الأردن الاثنين

12/10/2023 9:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تدخل منشآت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأردن، يوم غدٍ الاثنين في إضراب عام وشامل.
جاء ذلك بناءً على قرار المؤتمر العام للوكالة بأن يكون يوم غدٍ الاثنين 2023/12/11 يوم إضراب عام وشامل، ويشمل الإضراب جميع منشآت الوكالة في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
وعممت الوكالة/ فرع الأردن على جميع المنشآت التابعة لها بما فيها المدارس والمراكز الصحية للالتزام بالإضراب، داعية الموظفين والطلبة إلى التزام بيوتهم.
يشار إلى أن تحرك وكالة الأمم المتحدة جاء ردا على استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين هناك.




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