مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.15 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2385.



وأغلقت البورصة اليوم الأحد، على تداول نحو 3.6 مليون سهم، موزعة على 1875 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3 ملايين دينار.



وانخفضت أسعار أسهم 21 شركة، بينما ارتفعت أسهم 26 شركة، واستقرت أسهم 38 شركة أخرى.