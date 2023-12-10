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اجتماع عاجل بين أنشيلوتي ومودريتش

12/10/2023 9:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اجتمع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بشكل عاجل مع نجمه الكرواتي لوكا مودريتش، عقب مباراة ريال بيتيس.
وظهر لوكا مودريتش غاضبا للغاية عقب قرار استبداله في المباراة، حيث ركل الزجاجات عندما وصل إلى مقاعد البدلاء.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فقد اجتمع أنشيلوتي بمودريتش قبل استقلال الطائرة إلى مدريد، أمس السبت، لمناقشة أسباب غضب اللاعب الكرواتي.
وأوضح مودريتش أنه كان غاضبا من نفسه بسبب ارتكاب بعض الأخطاء في التمرير، بجانب إطلاق بعض التسديدات السيئة.
وأكد النجم الكرواتي أن غضبه لم يكن موجها إلى أنشيلوتي بسبب قرار استبداله.
وكان أنشيلوتي قد سئل في المؤتمر الصحفي للمباراة عن غضب مودريتش من قرار استبداله، ورد قائلا "لا أعرف".
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين ريال مدريد وريال بيتيس، في إطار الجولة 16 من عمر الليجا.

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