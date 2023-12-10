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أول تعليق لصلاح على إنجازه التاريخي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

12/10/2023 9:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب النجم المصري محمد صلاح عن سعادته بقيادته فريقه ليفربول للفوز على مضيفه كريستال بالاس 2-1 أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان كريستال بالاس سباقا لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 57 عن طريق جون ماتيتا قبل أن يدرك صلاح التعادل لليفربول في الدقيقة 76.
كما ظهر صلاح في الدقيقة 90، ليصنع الهدف الثاني لليفربول، والذي سجله زميله هارفي إليوت.
ووصل صلاح بعدما هز شباك كريستال بالاس إلى الهدف الـ200 مع ليفربول في جميع المسابقات، ورقم 150 في الدوري الإنجليزي، ليصعد إلى المركز العاشر في ترتيب هدافي المسابقة عبر تاريخها.
وأصبح صلاح أول لاعب إفريقي يسجل 150 هدفا في الدوري الإنجليزي وأول لاعب غير بريطاني، يصل عدد أهدافه مع ليفربول إلى 200 هدف في كافة المسابقات.
وعن هذه الأرقام القياسية، قال صلاح في تصريحات تلفزيونية بعد لقاء كريستال بالاس: "الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة، إنه شعور عظيم.. أنا سعيد بالرقم القياسي والانتصار".
وبخصوص زميله الشاب هارفي إليوت الذي سجل هدف الفوز، قال صلاح: "إنه فتى جيد.. إنه يتعلم.. أحب أن أدفعه للمزيد في صالة الألعاب الرياضية، ستكون لديه مسيرة جيدة".
وبشأن أوجه التشابه بين الفريق الحالي لليفربول، وذلك الذي أحرز لقب الدوري في موسم 2019-2020، أجاب النجم المصري: "أرى عقلية مواصلة القتال حتى النهاية".

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