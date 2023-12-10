بلدية الوسطية تزيل اعتداءات على شوارع تمهيدا لتوسعتها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت بلدية الوسطية، حملة لإزالة اعتداءات وتجاوزات على سعة الشوارع في عدد من المناطق، تمهيدا لتوسعتها.
وقال رئيس البلدية عماد العزام إن الاعتداءات والتجاوزات على سعة الشوارع شكلت تحديا كبيرا أمام إنجاز عدد مشاريع فتح الشوارع وتوسعتها خلال السنوات السابقة.
وأضاف أن عملية إزالة الاعتداءات شملت الأبنية المخالفة والأشجار والعوائق المختلفة بما فيها أعمدة الكهرباء والهاتف، لافتا إلى أن البلدية ستباشر بطرح عطاءات لفتح وتوسعة وتعبيد الشوارع على كامل سعتها خدمة للحركة المرورية.
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