بلدية الوسطية تزيل اعتداءات على شوارع تمهيدا لتوسعتها

وأضاف أن عملية إزالة الاعتداءات شملت الأبنية المخالفة والأشجار والعوائق المختلفة بما فيها أعمدة الكهرباء والهاتف، لافتا إلى أن البلدية ستباشر بطرح عطاءات لفتح وتوسعة وتعبيد الشوارع على كامل سعتها خدمة للحركة المرورية.

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