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إطلاق الحملة الوطنية للإعلان عن تعليمات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية

12/10/2023 9:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الحملة الوطنية للإعلان عن تعليمات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، لرفع الوعي لدى الكوادر العاملة في القطاع الصحي وتعريفهم بنظام التطوير المهني المستمر وتعليمات تجديد ترخيص العاملين بالمهن الصحية على المستوى الوطني.


وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن إطلاق هذه الحملة يأتي تماشياً مع تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة، ورؤية التحديث الاقتصادي، حيث قامت الوزارة أخيرا، بإقرار وتنفيذ مشروع التطوير المهني المستمر على المستوى الوطني، بما يهدف إلى رفع القدرات والكفاءات المهنية للكوادر الصحية العاملة في القطاع الصحي، وبالتعاون مع الشركاء من المجلس الصحي العالي والمجلس الطبي الأردني والمجلس التمريضي الأردني.

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