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حماية المستهلك تدعو إلى صيانة وسائل التدفئة

12/10/2023 9:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المواطنين إلى التأكد من صلاحية وسائل التدفئة التي يستخدمونها في فصل الشتاء، وعمل إجراءات احترازية أهمها الصيانة الدورية لها قبل استخدامها.


وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان اليوم الأحد، إنه في كل عام نسمع من خلال وسائل الاعلام عن تعرض مواطنين لحوادث مختلفة نفقد فيها الأرواح والممتلكات، نتيجة تعرضهم لحالات حريق أو اختناق أو تماس كهربائي جراء عدم التأكد من سلامة وسائل التدفئة قبل استخدامها وخاصة التي تعمل على الكاز والغاز والحطب.


وأضاف أن حالات القلق والخوف التي تسيطر على المواطنين في فصل الشتاء، يمكن تلافيها من خلال تفقد أجهزة التدفئة والتأكد من إغلاقها بإحكام وتأمينها، خوفاً من تعرض عائلاتهم لأي أذى من حوادث الاختناق.


كما دعا عبيدات، المواطنين إلى التقنين وعدم الاسراف في استخدام وسائل التدفئة، وخاصة التي تعمل بالكهرباء والغاز، نتيجة لارتفاع أسعارها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

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