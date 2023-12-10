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الاحتلال يعتقل أربعة طلاب مدارس من بيت دقو

12/10/2023 9:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة طلاب مدارس، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد سامر مرار، وكريم محمود مرار، وأمين ماهر ريان، وعمار مروان مرار، أثناء عودتهم من مدارسهم في البلدات المجاورة.




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