الاحتلال يعتقل أربعة طلاب مدارس من بيت دقو

الاحتلال يعتقل أربعة طلاب مدارس من بيت دقو
التاريخ
12/10/2023 9:14:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة طلاب مدارس، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد سامر مرار، وكريم محمود مرار، وأمين ماهر ريان، وعمار مروان مرار، أثناء عودتهم من مدارسهم في البلدات المجاورة.
MENAFN10122023000208011052ID1107566303
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.