حقيقة الاضراب الشامل في جميع مدارس الاردن الاثنين !

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر في وزارة التربية والتعليم لموقع الوكيل الاخباري وجود اية اضرابات او تعطيل لدوام المدارس في المملكة يوم غد الاثنين .
واكد المصدر ان يوم غد الاثنين هو يوم دوام طبيعي في مدارس المملكة .
جاء ذلك في الوقت الذي تدخل فيه منشآت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأردن، يوم غدٍ الاثنين في إضراب عام وشامل.
جاء ذلك بناءً على قرار المؤتمر العام للوكالة بأن يكون يوم غدٍ الاثنين 2023/12/11 يوم إضراب عام وشامل، ويشمل الإضراب جميع منشآت الوكالة في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
وعممت الوكالة/ فرع الأردن على جميع المنشآت التابعة لها بما فيها المدارس والمراكز الصحية للالتزام بالإضراب، داعية الموظفين والطلبة إلى التزام بيوتهم .
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