حقيقة الاضراب الشامل في جميع مدارس الاردن الاثنين !

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر في وزارة التربية والتعليم لموقع الوكيل الاخباري وجود اية اضرابات او تعطيل لدوام المدارس في المملكة يوم غد الاثنين .

واكد المصدر ان يوم غد الاثنين هو يوم دوام طبيعي في مدارس المملكة .

جاء ذلك في الوقت الذي تدخل فيه منشآت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأردن، يوم غدٍ الاثنين في إضراب عام وشامل.

جاء ذلك بناءً على قرار المؤتمر العام للوكالة بأن يكون يوم غدٍ الاثنين 2023/12/11 يوم إضراب عام وشامل، ويشمل الإضراب جميع منشآت الوكالة في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وعممت الوكالة/ فرع الأردن على جميع المنشآت التابعة لها بما فيها المدارس والمراكز الصحية للالتزام بالإضراب، داعية الموظفين والطلبة إلى التزام بيوتهم .

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