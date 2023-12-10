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الصفدي ورئيس غرفة تجارة قطر يؤكدان أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك

12/10/2023 9:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس غرفة تجارة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أهمية تعزيز التعاون التجاري الأردني القطري المشترك، وذلك على هامش زيارة رسمية يجريها الصفدي بدعوة من رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم.
وشدد الصفدي على متانة العلاقات الأردنية القطرية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لافتاً إلى أن الأردن لديه مشروع تحديث شامل أطلقه جلالة الملك يشمل مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ويعد ملف الاستثمار ركناً أساسياً في رؤية التحديث الاقتصادي.
ودعا الصفدي في اللقاء الذي حضرته نائب السفير الأردني دانا خريس، إلى بناء شراكات حقيقية وفاعلة بين رجال الأعمال القطريين والأردنيين في ظل وجود دعم من قبل قيادتي البلدين، وتنظيم زيارات متبادلة لهم بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والتباحث في إقامة مشاريع مشتركة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وقال الصفدي إن الكفاءات الأردنية في قطر محط فخر واعتزاز، وهي خير سفر للوطن، وتلقى إشادة من قبل الكثيرين من المسؤولين القطريين، حيث أسهمت في دعم عجلة الإنتاج وفي نقل المعرفة، معبراً عن التقدير الكبير لقطر لما تقدمه من تسهيلات لدخول الكفاءات الأردنية المؤهلة.
من جهته وصف الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني العلاقات الأردنية القطرية بالوثيقة والراسخة وعلى المستويات كافة، مؤكدا الحرص على تطويرها بتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.
ووصف المملكة بالبيئة الاستثمارية المفضلة لكثير من المستثمرين القطريين، وذلك لما تتمتع به من أمن واستقرار وبنية تحتية متطورة وكفاءات مؤهلة، وبيئة استثمار جاذبة.
وقال إن لدى غرفة التجارة القطرية حرص كبير على إنشاء تحالفات اقتصادية وتجارية واستثمارية مشتركة، مؤكداً أهمية الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، من خلال الفعاليات التي تنظمها الغرفة مع الجانب الأردني.
وأشار إلى أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال القطريين والأردنيين لإقامة تحالفات وشراكات تجارية في كلا البلدين، بخاصة مع توفر المناخ الاستثماري الجاذب.




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