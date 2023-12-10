صحفي أرجنتيني: لا آذان مصغية لكييف في أمريكا اللاتينية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الصحفي الأرجنتيني دانييل كيرسفيلد، إن دول أمريكا اللاتينية لا ترغب في دعم أوكرانيا في مواجهتها مع روسيا، مؤكدا أن الخطاب الأوكراني لم يجد أي آذان صاغية له في أمريكا اللاتينية.
وأوضح كيرسفيلد في مقال نشره عبر صحيفة Pagina 12 أن هدف كييف الرئيسي في المرحلة الراهنة هو استجداء الدعم من دول الجنوب العالمي، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الأوكرانية لم تتمكن من تحقيق أي نجاح في أمريكا اللاتينية.
وأكد ضرورة امتناع الأرجنتين عن الإصغاء إلى الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأشار المراقب إلى أنه "حتى بعد عدة محاولات، لم تجد خطابات الحكومة الأوكرانية الموجهة ضد روسيا موطئ قدم في أمريكا اللاتينية".
ولفت إلى أن دعم واشنطن لكييف لم يساعد أوكرانيا في كسب تأييد واستحسان السياسيين في أمريكا اللاتينية.
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