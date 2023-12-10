صحفي أرجنتيني: لا آذان مصغية لكييف في أمريكا اللاتينية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الصحفي الأرجنتيني دانييل كيرسفيلد، إن دول أمريكا اللاتينية لا ترغب في دعم أوكرانيا في مواجهتها مع روسيا، مؤكدا أن الخطاب الأوكراني لم يجد أي آذان صاغية له في أمريكا اللاتينية.

وأوضح كيرسفيلد في مقال نشره عبر صحيفة Pagina 12 أن هدف كييف الرئيسي في المرحلة الراهنة هو استجداء الدعم من دول الجنوب العالمي، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الأوكرانية لم تتمكن من تحقيق أي نجاح في أمريكا اللاتينية.

وأكد ضرورة امتناع الأرجنتين عن الإصغاء إلى الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأشار المراقب إلى أنه "حتى بعد عدة محاولات، لم تجد خطابات الحكومة الأوكرانية الموجهة ضد روسيا موطئ قدم في أمريكا اللاتينية".

ولفت إلى أن دعم واشنطن لكييف لم يساعد أوكرانيا في كسب تأييد واستحسان السياسيين في أمريكا اللاتينية.