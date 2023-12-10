وزير الصناعة والتجارة يترأس أعمال الاجتماع الرابع عشر لِلّجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، أعمال الاجتماع الرابع عشر لِلّجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بحضور الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وخلال الاجتماع رحب وزير الصناعة والتجارة بأعضاء اللجنة المشاركين، معرباً عن شكره

لجهودهم وتنسيقهم المثمر مع وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ كافة السياسات والبرامج ضمن الملفات المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي من بينها تقرير المحلق التجاري حول آخر مستجدات المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بمملكة البحرين، واستعراض مبادرات البيان المشترك التي انضمت إليها المملكة في إطار منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن مناقشة مخرجات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد في يونيو 2023.

كما تمّ بحث مستجدات الاستعدادات للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي سوف يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إلى جانب متابعة موضوعات ومخرجات الاجتماع الخامس عشر للجنة التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.