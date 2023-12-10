وزير الصناعة والتجارة يترأس أعمال الاجتماع الرابع عشر لِلّجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، أعمال الاجتماع الرابع عشر لِلّجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بحضور الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وخلال الاجتماع رحب وزير الصناعة والتجارة بأعضاء اللجنة المشاركين، معرباً عن شكره
لجهودهم وتنسيقهم المثمر مع وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ كافة السياسات والبرامج ضمن الملفات المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي من بينها تقرير المحلق التجاري حول آخر مستجدات المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بمملكة البحرين، واستعراض مبادرات البيان المشترك التي انضمت إليها المملكة في إطار منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن مناقشة مخرجات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد في يونيو 2023.
كما تمّ بحث مستجدات الاستعدادات للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي سوف يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إلى جانب متابعة موضوعات ومخرجات الاجتماع الخامس عشر للجنة التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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