رئيس مجلس الشورى يترأس أعمال الجلسة العاشرة لمجلس الشورى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة العاشرة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة،

ثم تلت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، بيان المجلس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي تحتفي به دول العالم في يوم العاشر من شهر ديسمبر كل عام، حيث أكد مجلس الشورى أن مملكة البحرين تشهد نهضة حقوقية وإنسانية مستدامة، ترسّخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، وتحمي الحريات الأساسية للجميع، وفق ما ينص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.

وأشار مجلس الشورى إلى أنَّ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، شكّل نقلة نوعية متميزة في منظومة حقوق الإنسان، تتجسد في رؤى وتطلعات جلالته، بأن تبقى مملكة البحرين واحة إنسانية وحضارية تحفظ الحقوق، وفق قواعد وثوابت وطنية راسخة، تمثل امتدادًا لإرث إنساني، وركائز صلبة نشأ عليها شعب البحرين الوفي على مر السنين.

وأعرب مجلس الشورى عن التقدير والثناء لجلالة الملك المعظم، لما يوليه جلالته من اهتمام مشهود بملف حقوق الإنسان، وحرص جلالته على أن تستند الإنجازات الوطنية، والنجاحات التنموية على أسس حقوقية رصينة، مقدرًا المجلس مبادرات الحكومة الموقرة وبرامجها الحقوقية المتطورة، التي تعكس مساندة ودعمًا مشهودًا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل مواصلة تطوير المنظومة الحقوقية، والدفع بها نحو مزيد من التقدم الفاعل والمؤثر.

ونوّه مجلس الشورى بالمبادرات الوطنية الرائدة في المجال الحقوقي التي تؤكد التزام مملكة البحرين بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيدًا المجلس بالمراكز المرموقة، والجوائز العالمية التي تحصدها مملكة البحرين في المجال الحقوقي تعد انعكاسًا لنجاح وتميّز الأنظمة والبرامج الحقوقية المتعددة.

كما أكد مجلس الشورى الاستمرار في أداء المسؤولية الوطنية، من خلال مراجعة القوانين النافذة، وسن التشريعات التي تعزز المكانة الحقوقية لمملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.

وثمّن مجلس الشورى الدور المهم الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في إبراز السجل الحقوقي المشرّف لمملكة البحرين، وذلك من خلال المشاركات القيّمة في المحافل والاجتماعات البرلمانية الدولية.

بعد ذلك أُخطر المجلس بالرسائل الواردة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)

كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير التنمية الاجتماعية، والمقدم من العضو هشام هاشم حسين القصاب بشأن مشروع إنشاء مجمع الإعاقة الشامل، ورد الوزير عليه.

انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، وذلك بحضور فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة.

وأكد مقرر اللجنة طلال محمد المناعي أن المرسوم بقانون يهدف إلى منح هيئة البحرين للسياحة والمعارض صلاحية فرض جزاءات إدارية بحق من يخالف أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، والقرارات المنفذة لأحكامه، كذلك منح المرسوم الصلاحية لنشر بيان بالمخالفة التي ثبت وقوعها، وحدد المخالفات التي تترتب عند ارتكابها غرامات إدارية.

وأشار المناعي إلى أن التعديل الوارد ينظم عملية التظلم إلى الوزير في أي قرار يصدر، كما عدل الغرامات المقررة في المادة (11) من القانون، وجاء لتنظيم القطاع السياحي بشكل يتلاءم مع الحاجة المستمرة للتطوير، وتوفير بيئة سياحية موثوقة.

كما أوضح المناعي أن المرسوم بقانون يهدف إلى سدّ الفراغ التشريعي المتمثل في خلو قانون تنظيم السياحة من الجزاءات الإدارية المتدرجة، والتي تقوم بدور مهم في ضبط المخالفات التي تضرّ بقواعد السياحة الوطنية وتضرّ بسمعتها.

وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، وذلك نداءً بالإسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.

كما ناقش المجلس في ذات الجلسة، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني.

وأكدت مقرر اللجنة إجلال عيسى بوبشيت أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الخدمات الاسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان لذوي الدخل المحدود من المواطنين بشكل واضح، مع إعطاء وزير الإسكان الحق في إضافة أية خدمات أخرى لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.

وأشارت إلى أن النص الوارد في مشروع القانون يعطي المرونة الكافية لوزارة الإسكان لتنويع الخدمات الإسكانية التي قد تتخذ أشكالاً مختلفة لتوفير السكن المناسب بما يتلاءم مع ذوي الدخل المحدود من المواطنين، سواء كان ذلك عن طريق التمليك أو التأجير، أو تمويل شراء، أو بناء أو ترميم مسكن، أو الحصول على قسيمة سكنية.

وأوضحت أن مشروع القانون يعطي وزارة الإسكان صلاحية إضافية باستحداث خدمات إسكانية جديدة بقرارات وزارية من خلال البرامج الإسكانية التي تقدمها، واختيار سبل توفير هذه الخدمات والبرامج الإسكانية الجديدة التي ترقى لتطلعات وآمال المواطنين، وتسهم في حلحلة الملف الإسكاني للوصول إلى خدمات فورية دون قوائم انتظار.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وذلك نداءً بالاسم وأخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.

وفي ختام الجلسة أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة الافتراضية بعنوان: لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والاتحاد البرلماني الدولي " العمل معًا لحشد البرلمانات دعمًا لحقوق الطفل" والتي انعقدت بتاريخ 6 فبراير 2023م، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في جلسة الاستماع للاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار "الماء للناس والكوكب": أوقفوا الهدر، غيروا قواعد اللعبة، استثمروا في المستقبل " انعقدت في نيويورك – الولايات المتحدة الامريكية في الفترة من 13 – 14 فبراير 2023م.