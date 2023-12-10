جلالة الملك المعظم يستقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، هذا اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في قصر الصخير.

وبمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم، فقد أكد جلالة الملك المعظم أن مملكة البحرين تحتفل بأعيادها الوطنية وهي ولله الحمد تزهو بإنجازات كبيرة تحققت بسواعد أبنائها في كل مجال، وهنأ جلالته أبناء البحرين بهذه المناسبة الوطنية.

كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات

المتعلقة بمسيرة التطوير والتنمية الشاملة في البلاد والهادفة الى تعزيز منجزاتنا ومكتسباتنا الوطنية وتنميتها لما فيه رفعة الوطن وخير المواطن.

وأعرب صاحب الجلالة عن الاعتزاز بالجهود المخلصة والمقدرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في خدمة وطنه وتطوير عمل الحكومة في مختلف

القطاعات، مشيداً جلالته في هذا الصدد بالجهود الحكومية في توفير مختلف الخدمات في كافة مناطق البحرين.

وجدد جلالته تهانيه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة فوزها بتنظيم واستضافة معرض اكسبو 2030، مؤكداً أن هذا الانجاز العالمي الكبير يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، والثقة العالمية في قدرتها وجاهزيتها لتنظيم هذا المحفل الدولي الهام بنجاح، في ظل قيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.



كما تم، استعراض نتائج المشاركة البناءة والمثمرة لمملكة البحرين في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المنعقدة في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث أكد جلالة الملك المعظم حرص مملكة البحرين على دعم الجهود الرامية لإيجاد حلول عملية

لتحديات المناخ والحد من تداعياته، وأهمية العمل الجماعي الدولي للتغلب على التحديات المناخية التي يواجهها العالم، وهنأ جلالته بهذه المناسبة، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على الاستضافة الناجحة لدولة الإمارات لهذه القمة العالمية وتنظيمها المميز، مثمناً

جهود سموه ومبادراته لدعم مسار العمل المناخي العالمي لخدمة شعوب البشرية وأجيالها القادمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض النتائج الطيبة لاجتماع الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها دولة قطر الشقيقة الأسبوع الماضي، والتي سيكون لها المردود الإيجابي على صعيد تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك لتحقيق تطلعات أبناء دول المجلس نحو المزيد من التعاون والتكامل والترابط والتقدم والازدهار، معرباً جلالة الملك المعظم عن شكره لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على كرم الضيافة وطيب الوفادة وحسن الاستقبال، والتي عبرت عن العلاقات الأخوية الوثيقة لتحقيق المزيد من التعاون لصالح شعب البلدين الشقيقين.



وأشاد جلالته باستضافة مملكة البحرين وتنظيمها الناجح والمميز للعديد من البطولات والسباقات والفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية، الذي يرسخ دور البحرين وحضورها على خارطة الرياضة العالمية ويعزز مكانتها كوجهة مثالية لمختلف الرياضات والألعاب التي تحظى بشعبية عالمية واسعة، معرباً جلالته عن تقديره للدور الذي يضطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم مسارات التطور في الرياضة البحرينية.