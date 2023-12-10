“جبل القمر” .. وجهة سياحية واعدة

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- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
يُشكّل“جبل القمر” الواقع بمحافظة خليص – شمال شرق مدينة جدة على بُعد 90 كيلو متراً -، أحد أبرز الوجهات السياحية بالمحافظة، ولمحبي الهدوء والبعد عن صخب المدينة، وعيش تجربة التنزه في الهواء الطلق.
ويُعد الجبل بمكوناته الفريدة، المكان المثالي لمراقبة غروب الشمس وتأمل النجوم في جدة والمحافظات المحيطة، حيث التفرد في تشكيلاته الصخرية البركانية التي تميل إلى اللون الأسود وتحيط به أودية وشعاب تكسوها الرمال البيضاء، فضلاً عن امتداد المنطقة الصحراوي الرحب الجاذب لمحبي مغامرات المشي الطويل والتخييم والتسلق، كما يمنح من يرتقيه منظرًا رائعًا على امتداد البصر، ونافذة واسعة على ضياء النجوم الصافية.
وتعود تسمية الموقع إلى وصف مشاهد القمر وسطوع ضوئه على الرمال الأمر الذي يعكس تلك الإضاءة بشكل خافت, حيث تتلألأ حبيبات الرمال ما يشكل منظراً ساحراً يبهر مشاهديه، وكذلك تواجد الخيارات المتنوعة للباحثين عن رحلة أكثر جرأة بين الكثبان الرملية، والطرق الوعرة، ومحبي مغامرات ركوب الدراجات الرباعية والأنشطة الأخرى التي تلائم العائلات.–واس
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