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“جبل القمر” .. وجهة سياحية واعدة

12/10/2023 8:28:33 AM
(MENAFN- Asdaf News)

جدة – أصداف نيوز:

يُشكّل“جبل القمر” الواقع بمحافظة خليص – شمال شرق مدينة جدة على بُعد 90 كيلو متراً -، أحد أبرز الوجهات السياحية بالمحافظة، ولمحبي الهدوء والبعد عن صخب المدينة، وعيش تجربة التنزه في الهواء الطلق.

ويُعد الجبل بمكوناته الفريدة، المكان المثالي لمراقبة غروب الشمس وتأمل النجوم في جدة والمحافظات المحيطة، حيث التفرد في تشكيلاته الصخرية البركانية التي تميل إلى اللون الأسود وتحيط به أودية وشعاب تكسوها الرمال البيضاء، فضلاً عن امتداد المنطقة الصحراوي الرحب الجاذب لمحبي مغامرات المشي الطويل والتخييم والتسلق، كما يمنح من يرتقيه منظرًا رائعًا على امتداد البصر، ونافذة واسعة على ضياء النجوم الصافية.

وتعود تسمية الموقع إلى وصف مشاهد القمر وسطوع ضوئه على الرمال الأمر الذي يعكس تلك الإضاءة بشكل خافت, حيث تتلألأ حبيبات الرمال ما يشكل منظراً ساحراً يبهر مشاهديه، وكذلك تواجد الخيارات المتنوعة للباحثين عن رحلة أكثر جرأة بين الكثبان الرملية، والطرق الوعرة، ومحبي مغامرات ركوب الدراجات الرباعية والأنشطة الأخرى التي تلائم العائلات.–واس

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