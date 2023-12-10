مهرجان الظفرة للكتاب يعرض أعمال فنانات تحاكي التراث وتبرز جماليات البيئة

الرياض – أصداف نيوز:

بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية، يقدم مهرجان الظفرة للكتاب 2023، مجموعة من برامج الفنون المختلفة، تعرض أعمال فنانين محليين من أبناء المنطقة، وتبرز مواهبهم وتنشر إبداعاتهم أمام الجمهور، حيث تتألق فنانات شابات بعرض أعمالهن الفنية المتميزة وعمل ورش لتعليم الفنون في ساحة الحديقة العامة لمدينة زايد طيلة أيام المهرجان الذي تتواصل لغاية يوم 10 ديسمبر الجاري.

وتعرض الفنانة عائشة المنصوري مجموعة أعمال فنية تتمثل في الرسم على المقصر، وهي ملابس إماراتية خاصة بالرجل يرتديها في فصل الصيف مصنوعة من قماش الشربت . وقالت المنصوري:“أحببت أن أطور هذا اللباس الإماراتي فبدأت عام 2015 بالرسم عليه رسومات تراثية مختلفة، وقد شاركت بأعمالي في العديد من المهرجانات التي تقام في الإمارات، كما حصلت أعمالي على إعجاب جمهور مهرجان الظفرة للكتاب وشاركت فيه بعقد ورشة عمل للرسم على القماش لاقت تفاعلًا من الجمهور”.

وتقدم فاطمة الحمادي أعمالًا فنية مميزة تستخدم فيها خامات مختلفة مثل الرسم على الجلد، حيث تقوم بالرسم على الحقائب والمحافظ وأغلفة الكتب وكلها رسومات تراثية سواء خيول أو طيور أو غزلان، وكذلك ترسم الطبيعة في أبوظبي، وتقدم أيضًا ورشة الرسم على الشموع في المهرجان، وقالت الحمادي:“المهرجان قدم لي فرصة كبيرة وحقق لي حلمي بالمشاركة فيه، ومن خلاله عرفني الجمهور، وأتاح لي فرصة التواصل معهم”.

وترسم الفنانة ميثة المزروعي، كل أنواع الفن ولديها مركز خاص لتعليم الفنون، ولكنها تميزت بعمل لوحات مزينة بالورود مصنوعة من العجينة الروسية، وكذلك بعمل لوحات مرسومة على كرب أو جذع النخل، وهي تتقن فن الديكوباج، أي قصاصات المناديل التي تلصق على صحون الجبس، حيث تقدم ورشة للجمهور في هذا الفن والتي شهدت إقبالًا وتفاعلًا كبيرين من الجمهور. وعرضت رنا الماسي في ركنها الفني الخاص مجموعة لوحات لحيوانات من البيئة الإماراتية مثل الخيل والصقر والطاووس، حيث دمجت فيها بين خبرتها في فن الوسائط المتعددة والنحت إلى الرسم بالزيت، وانطلقت في رحلة سمحت لها بدمج عناصر إضافية في هذه الوحدة الإبداعية، موسعة بذلك آفاق موهبتها بشكل أكبر باستخدام مواد متنوعة على الكانفس، تمتد أكثر من حدود الفن التقليدي كالإسمنت والصلصال والمواد القابلة للتدوير.–وام