أسترا تك تستقطب قرابة ربع مليون مستخدم لتطبيق بوتيم بهدف تقديم الإغاثة العاجلة إلى غزة

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- Atteline) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 7 ديسمبر 2023: أعلنت "أسترا تك"، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استقطاب تطبيق "بوتيم" قرابة ربع مليون مستخدم (244 ألف) على مدى الـ45 يوماً الماضية من خلال حملة "تراحم من أجل غزة" التي أطلقتها بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي في شهر أكتوبر الماضي. وتهدف المبادرة إلى توفير الإغاثة الإنسانية العاجلة لسكان غزة، لا سيما المجموعات الأكثر تضرراً، بمن فيهم النساء والأطفال الذين يعيشون ظروفاً عصيبة نتيجة الصراع المتواصل.
وأكد عبد الله أبو الشيخ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "أسترا تك" وتطبيق "بوتيم" على أهمية الجهود العالمية في تقديم الدعم إلى أهل غزة المحاصرين والذين يعانون من نقص حاد في احتياجات الحياة الأساسية. وتتعاون "أسترا تك" مع الهلال الأحمر الإماراتي في مساعيهم الإنسانية على مستوى دولة الإمارات، حيث تقوم بجمع التبرعات لدعم الفئات الأكثر تضرراً، بمن فيهم آلاف النازحين الفلسطينيين ومليون طفل في قطاع غزة.
ويساهم تطبيق "بوتيم" بفعالية في دعم مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي الهادفة لجمع التبرعات لإغاثة المتضررين من النزاع المأساوي في غزة، بما يتماشى مع التزامه في تعزيز تقارب الشعوب والاستجابة للكوارث المحلية. ويمكن للمستخدمين تقديم تبرعاتهم من خلال فتح تطبيق "بوتيم" والنقر على إشعار "تراحم من أجل غزة" الموجود في صفحة الاستكشاف في التطبيق، ليتم تحويلهم بعد ذلك إلى صفحة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث يمكنهم اختيار أي مبلغ يريدون التبرع به.
وتلعب منصة "بوتيم" التابعة لـ "أسترا تك" دوراً محورياً في توجيه الدعم والتبرعات إلى غزة خلال هذه الأوقات العصيبة.
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