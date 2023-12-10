سدرة للطب وغلوب ميد قطر يوقعان إتفاقية تعاون

(MENAFN
- Sidra Medicine) 10نوفمبر 2023، الدوحة، قطر - وقع كلٌ من سدرة للطب ،عضو في مؤسسة قطر، وغلوب ميد قطر، الشركة الرائدة في إدارة منافع الرعاية الصحية في قطر، اتفاقية تعاون تُتيح للمؤمّنين لدى الهيئات الضامنة المتعاقدة مع غلوب ميد قطر، الحصول على الخدمات الطبية للنساء والأطفال في سدرة للطب في حال كانوا مؤهلين للحصول على هذه الخدمات.
وقعت الاتفاقية الدكتورة إيابو تينوبو-كارش، الرئيس التنفيذي لسدرة للطب والدكتور سامر جابر، نائب المدير العام الإقليمي في غلوب ميد قطر. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتوفر للمؤمّنين المؤهلين، الذين تخدمهم شركة غلوب ميد، إمكانية الحصول على الخدمات الطبية للنساء والأطفال في سدرة للطب وذلك على أساس السداد المباشر.
وقالت الدكتور إيابو تينوبو-كارش، الرئيس التنفيذي لسدرة للطب: "إن إدراج غلوب ميد قطر كأحدث شريك إدارة منافع رعاية صحيّة، هو دليل على التزامنا بتقديم المزيد من الخيارات للنساء والأطفال واليافعين من أجل الحصول على خدماتنا ذات المستوى العالمي. سيساهم تعاوننا في تعزيز تجربة المرضى وتؤدي إلى تحسين جودة الرعاية المستمرة للعائلات في قطر".
ومن جهته، قال الدكتور سامر جابر، نائب المدير العام الإقليمي في غلوب ميد قطر في المناسبة: "نحن فخورون للغاية بهذا التعاون الاستراتيجي مع سدرة للطب ذو الخدمات الطبية النوعيّة. إن هذا التعاون يؤكد على التزامنا بتوفير خدمات رعاية صحيّة نوعيّة للعملاء المؤمّنين لدى الهيئات الضامنة المتعاقدة مع غلوب ميد قطر وذلك من خلال خدمات رعاية صحيّة عالية الجودة التي يقدمها سدرة للطب للنساء والأطفال. يمثل هذا التعاون خطوة مهمة لتوفير تجربة رعاية صحية مميّزة تركّز على الجودة والراحة للمؤمّنينن المؤهلين ".
يمكن للمؤمّنين المؤهلين الذين تخدمهم شركة غلوب ميد، الإستفادة من مجموعة من الخدمات الخاصة التي يقدمها سدرة للطب، بما في ذلك العيادات المسائية لكلّ من النساء والأطفال.
تشمل رعاية الأطفال العيادات المسائية الخاصة بطب الأطفال العام، وطب الأنف والأذن والحنجرة، والغدد الصماء، والجراحة العامة، والمسالك البولية، وطب الأعصاب، والصحة النفسيّة للأطفال والمراهقين، وغيرها. أما بالنسبة للخدمات النسائية، فيمكن للنساء الحصول على خدمات التوليد وأمراض النساء (بما في ذلك الجراحة النسائية)، وطب الأم والجنين والطب الإنجابي.
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