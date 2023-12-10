انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب بمشاركات دولية غير مسبوقة

(MENAFN
- Strategic) القاهرة، جمهورية مصر العربية، 8 ديسمبر 2023: انطلقت يوم أمس الخميس فعاليات النسخة الثامنة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي يستمر حتى ال 10 من ديسمبر الجاري بمشاركة ما يزيد عن 160 عارض من + 60 دولة حول العالم.
حضر الافتتاح المهندس طارق حبشي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، وإيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، والمهندس علاء صلاح الدين رئيس الإدارات المركزية للتصنيع المحلي بهيئة التنمية الصناعية، ووليد فرغل مدير عام مجموعة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وحسام قبيسي مدير عام شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات في جمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد من كبار المشترين والمتخصصين واللاعبين الرئيسيين في القطاع ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
يشكل المعرض الذي تنظمه شركة "الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات " برعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة البيئة المصرية، "المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب بمنطقة شمال أفريقيا". والتي تتيح للمشاركين والزوار فرصة التعرف على أحدث اتجاهات الصناعة والتقنيات والمنتجات المرتبطة بالأخشاب، والوقوف على العلامات التجارية العالمية المتعددة.
وقال حسام قبيسي، مدير عام الشركة المنظمة للمعرض بمصر: " يشكل المعرض منصة استثنائية للصناع والعاملين في قطاع الأخشاب والنجارة، لاستعراض آخر المستجدات في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج، مما يعزز من فرص عقد الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات العديدة التي من شأنها تعزيز قوة الاقتصاد المحلي بشكل عام وقطاع الأخشاب والأثاث على وجه الخصوص."
ويضم المعرض أجنحة عرض دولية من مختلف دول العالم منها الصين والهند وإيطاليا وتركيا وفرنسا وروسيا، ويتوقع أن يشهد إقبالاً واسعاً من الزوار يتجاوز سقف ال 9 آلاف زائر.
كما يحظى المعرض بدعم رسمي من جمعيات ومؤسسات رائدة حول العالم، أبرزها جمعية الأخشاب الفرنسية .French Timber إلى جانب عدد من الرعاة والشركاء منهم Good Wood، Aro Art.
يوفر معرض القاهرة الدولي للأخشاب فرصة مثالية للشركات المحلية والإقليمية والدولية في جميع أنحاء العالم من موردي وتجار وموزعي مواد البناء ومصنعي الأثاث والآلات والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمقاولين والمطورين وشركات البناء، لعرض أفضل منتجات ماكينات صناعة الأخشاب والأدوات الخشبية وإكسسوارات الأثاث وأحدث التقنيات في القطاع، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات وإبرام شراكات رئيسة تسهم في بناء علاقات تجارية طويلة الأمد وقوية، وخلق فرص استثمارية ودفع عجلة نمو الصناعة.
ويقدم معرض القاهرة الدولي للأخشاب برنامجه الحصري للمشترين الزوار والذي يشمل حوافز جذابة، وتنسيق اجتماعات ثنائية، ويتيح لكبار المشترين الذين يتم ترشيحهم من قبل العارضين أو الاتحادات الصناعية أو الهيئات الحكومية، الوصول إلى شبكة متنوعة، وتعزيز الاتصالات القيمة، واستكشاف اتجاهات الصناعة، وفتح فرص عمل جديدة.
وقال مشاركون: "إن المعرض في دورته الثامنة ينطلق بأفكار جديدة ومختلفة بالتزامن مع المبادرات النوعية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتنمية قطاع الصناعة ما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة، ضمن خطتها لتعزيز التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة."
كما تم بالتزامن مع انطلاق الدورة الثامنة لمعرض القاهرة الدولي للأخشاب، افتتاح فعاليات الدورة الأولى من المعرض الدولي لمنتجات وتكنولوجيا صناعات الزجاج، والذي يستعرض آخر التطورات في صناعة الزجاج من مواد خام إلى منتجات نهائية، ويعد منصة ديناميكية تجمع خبراء وقادة الصناعة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتطورات في عالم الزجاج.
MENAFN10122023005443012075ID1107566160
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.