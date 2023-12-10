الصحة السعودية تشارك في صياغة اتفاقية دولية للوقاية من الأوبئة

(MENAFN
- Epress release) الرياض
تشارك الصحة السعودية في الاجتماعات التي تجريها منظمة الصحة العالمية، بشأن الوقاية من الأوبئة والاستجابة لها في جنيف بسويسرا.
وتبحث السعودية مع منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء، إمكانية صياغة اتفاقية تهدف للوقاية من الأوبئة والتصدي لها، وذلك استكمالاً لمناقشات هيئة التفاوض الحكومية الدولية في اجتماعاتها السابقة.
وأوضحت الوزارة أن جائحة كورونا قد سلطت الضوء على العديد من التحديات في النظام الصحي العالمي. وتأتي صياغة الاتفاقية للمساعدة في توحيد جهود حماية المجتمعات من الأمراض الوبائية.
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