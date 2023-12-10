الهيئة الملكية لمحافظة العلا تُعلن وصول نمر جديد إلى مركز إكثار النمر العربي

(MENAFN
- Hill & Knowlton) العلا
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن وصول نمر جديد إلى مركز إكثار النمر العربي التابع للهيئة في الطائف، وذلك ضمن جهود الهيئة للحفاظ على النمر العربي وحمايته واستعادة التوازن البيئي في العلا بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويُعد هذا النمر الثاني الذي يصل إلى المركز، ويعزز وجوده تحسين السلالة ضمن برنامج الإكثار بما يضيفه إلى التنوع الجيني للنمور الموجودة.
وأُعير النمر لمدة عام من ديوان البلاط السلطاني في عمان ضمن إطار اتفاقية إقليمية للتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والشركاء المعنيين بالحفاظ على البيئة في مختلف دول الخليج العربي، وستقوم الهيئة بالمقابل بإعارة أنثى نمر لسلطنة عمان.
ووافقت الهيئة كجزء من اتفاقية الإعارة للإكثار، على إمكانية النقل المستقبلي لصغار النمور إلى مراكز أوسع في مختلف أنحاء شبه الجزيرة، إلى جانب مشاركة المعارف والخبرات الخاصة بعملية الإكثار.
والجدير بالذكر أن النمر الأول الذي سبق أن وصل إلى الطائف، واسمه العين، أُحضِر من مركز البستان لإكثار الحيوان في الإمارات العربية المتحدة في أبريل الماضي، وتم دمجه ضمن نمور المركز في يوليو الماضي.
ويصُنف النمر العربي على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على أنه "مهدد بالانقراض بشدة"، ويُعتقد أن عدد النمور البرية المتبقية في شبه الجزيرة العربية أقل من 200 نمر، وذلك نتيجة فقدان موائلها الطبيعية والصيد الجائر على مدى السنوات الماضية.
وكانت قد أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الشهر الماضي، عن ولادة 7 من صغار النمر العربي خلال العام الحالي، ليصل العدد الكلي من النمور العربية في المركز إلى 27 نمراً. ويتضاعف بذلك عدد هذه النمور منذ بدء مشروع الهيئة الملكية بشأن النمر العربي عام 2020.في خطوة تؤكد نجاح مساعي الهيئة نحو تحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية، وحماية النمر العربي من الانقراض.
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