الأهلي يتفوق على السلط بدوري المحترفين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز فريق الأهلي على نظيره السلط السبت، ضمن منافسات الاخير للأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.
وفاز الاهلي، في اللقاء الذي اقيم على ملعب الامير حسين في السلط، بهدف دون رد سجله، خالد الدردور، ليرفع الاهلي رصيده الى 7 نقاط في المركز قبل الاخير، فيما تجمد رصيد السلط عند 7 نقاط في المركز الاخير.
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