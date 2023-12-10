الملك يحذر من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل
وحذر جلالته خلال الاتصال من أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى خروج الوضع بالضفة عن السيطرة.
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