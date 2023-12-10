Sunday, 10 December 2023 05:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك يحذر من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

12/10/2023 8:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء ⁧‫هولندا‬⁩ مارك روته، من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع ⁧‫غزة‬⁩، ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل
‏وحذر جلالته خلال الاتصال من أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى خروج الوضع بالضفة عن السيطرة.




MENAFN10122023000208011052ID1107566124

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث