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انسحاب ناد فلسطيني من كأس الاتحاد الآسيوي

12/10/2023 8:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن نادي "جبل المكبر" الفلسطيني انسحب من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقال بيان نشره موقع الاتحاد القاري للعبة، إن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أبلغه بقرار جبل المكبر بالانسحاب من البطولة القارية.
وقال الاتحاد الآسيوي: "يأسف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لانسحاب النادي (الفلسطيني) من البطولة، بينما أحيل الأمر إلى لجنة المسابقات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ومن بينها الإقرار بحالة القوة القاهرة".
وأوقعت القرعة "جبل المكبر" ضمن المجموعة الأولى للبطولة الآسيوية الثانية للأندية من حيث الأهمية وفاز في مباراته الأولى 1-0 على "الفتوة" السوري قبل أن يخسر 4-0 أمام "النهضة" العماني، قبل هجوم حماس على إسرائيل "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.
وطبقا للوائح الاتحاد القاري فإن الانسحاب يعني إلغاء جميع نتائج الفريق الفلسطيني، وعدم الاعتراف بها.
وبسبب الصراع أيضا تقرر نقل مباراة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره الأسترالي في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي إلى الكويت لأسباب أمنية، بعد أن كان من المقرر إقامتها في الضفة الغربية.

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