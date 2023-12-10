مقتل 6 جنود صهاينة بينهم ضابط في عملية نفذتها المقاومة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام ان مقاتليها تمكنوا من استهداف قوات صهيونية خاصة متمركزة في منزلين مفخخين غرب جباليا بعبوات مضادة للأفراد وأكدوا مقتل 6 جنود صهاينة بينهم ضابط في الهجوم
كما واكدت انها استهدفت دبابة ميركفاه صهيونية شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105" وقصفت تحشدات للعدو في موقع "صوفا" العسكري برشقة صاروخية
واشارت انها استهدفت دبابتين صهيونيتين في منطقة المحطّة بمدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"
MENAFN10122023000208011052ID1107566122
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.