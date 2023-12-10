الخصاونة يعقد عددا من اللقاءات على هامش مشاركته في منتدى الدوحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في الدوحة اليوم الأحد، عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في أعمال النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحة، تناولت سبل تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.



والتقى الخصاونة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية الأردنية – القطرية وتميزها، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والحرص المشترك والدائم إلى ترسيخها في مختلف المجالات.



وطلب رئيس الوزراء من نظيره القطري، نقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة والعافية، ولدولة قطر مزيدا من الرفعة والمنعة والتقدم والازدهار.



بدوره، طلب آل ثاني من الخصاونة نقل تحيات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأمنياته لجلالته وسموه بموفور الصحة والعافية وللأردن الخير والتقدم والازدهار.



وأكد الخصاونة خلال اللقاء المكانة الأخوية المتميزة التي تحظى بها دولة قطر الشقيقة لدى الأردن قيادة وحكومة وشعبا، والحرص الدائم على تعزيز العلاقات وإبقائها في أفضل مستوياتها؛ خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وأكد الخصاونة وآل ثاني خلال اللقاء ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بشكل دائم، وحماية المدنيين.



وأشاد الخصاونة في هذا الصدد بمواقف دولة قطر الشقيقة ومساعيها المستمرة من أجل الوصول إلى هدن إنسانية وضمان إيصال المساعدات وتبادل الأسرى؛ ما يؤسس لوقف إطلاق النار.



بدوره، أشاد آل ثاني بجهود الأردن وسعيه الدؤوب من أجل إيقاف العدوان على غزة، وفي مجال تقديم المساعدات الطبية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

والتقى الخصاونة كذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، حيث أكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية وجهود الأمم المتحدة؛ لوقف الحرب على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، وحماية المدنيين.